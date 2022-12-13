Подмосковных учителей стали вынуждать ставить лайки под постами чиновников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учителей подмосковных школ стали заставлять лайкать посты чиновников и отчитываться о проделанной работе, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!». Отмечается, что сначала соответствующая информация поступила из Мытищ. Там педагогам, передает канал, пришло распоряжение поставить лайки под постами главы городского округа Юлии Кулецкой. Авторы «Осторожно, новости!» связывают нововведение с законом, по которому госорганы обязаны вести официальные страницы в соцсетях. Правовая норма вступила в силу 1 декабря этого года.

Канал рассказывает об учителях мытищинской школы № 6, которым директор прислала сообщение с требованием «в течение часа зайти в канал главы и поставить лайки под каждым постом, начиная с 1 декабря». После педагоги должны были отчитаться о сделанном. Учителям также сказали подписаться на страницы Кулецкой и реагировать на записи. Подчеркивалось, что для главы округа «это очень важно».

Другая история, по информации канала, произошла в Долгопрудном. Там, как сообщается, родителей школьников попросили подписаться на канал с новостями школы на Rutube. Их тоже призвали отчитаться о сделанном.

Ранее канал «Осторожно, Москва» сообщал, что учеников одной из школ столицы в рамках дисциплины «Разговоры о важном» обязали пройти тест на тему отношения к боевым действиям, службе в армии и политике. По информации канала, тестирование обязательно для всех учеников мужского пола, которые отвечают не как думают, а как «правильно», из-за того, что тест не анонимный. В Минобороны эту информацию не комментировали.

Как утверждал «Осторожно, Москва», школьникам были даны 200 суждений, на которые они должны были ответить «Да», «Нет», «Пожалуй» или «Едва ли».