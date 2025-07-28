Подливка к спагетти — просто и вкусно! Делюсь рецептом

Подливка к спагетти — просто и вкусно! Делюсь рецептом

Это простое и сытное блюдо не требует особых навыков или редких ингредиентов. Сделать вкусную подливку к спагетти с фаршем сможет каждый — расскажем как.

Ингредиенты

Фарш — 450 г

Томатная паста — 400 мл

Чеснок — 4 зубчика

Лук — 1 шт.

Свежая зелень — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Оливковое масло — 2 ст. ложки

Сыр — 100 г (для подачи)

Пищевая ценность на 100 г

Калории: 215 ккал

Белки: 11 г

Жиры: 14 г

Углеводы: 10 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Налейте воду в кастрюлю, доведите до кипения для варки спагетти. Начинайте готовить подливку.

Шаг 2

Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде или жаровне.

Шаг 3

Обжарьте фарш до легкой корочки.

Шаг 4

Добавьте мелко нарезанный лук, спустя 2 минуты — измельченный чеснок. Готовьте еще 1–2 минуты, помешивая.

Шаг 5

Влейте томатную пасту, добавьте соль, перец и специи. Тушите под крышкой 15–20 минут на среднем огне.

Шаг 6

Отварите спагетти в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке.

Шаг 7

Смешайте спагетти с подливкой, при необходимости добавьте специи и зелень. Посыпьте тертым сыром и подавайте сразу.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.