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28 июля 2025 в 11:40

Подливка к спагетти — просто и вкусно! Делюсь рецептом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это простое и сытное блюдо не требует особых навыков или редких ингредиентов. Сделать вкусную подливку к спагетти с фаршем сможет каждый — расскажем как.

Ингредиенты

  • Фарш — 450 г
  • Томатная паста — 400 мл
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Лук — 1 шт.
  • Свежая зелень — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу
  • Оливковое масло — 2 ст. ложки
  • Сыр — 100 г (для подачи)

Пищевая ценность на 100 г

  • Калории: 215 ккал
  • Белки: 11 г
  • Жиры: 14 г
  • Углеводы: 10 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1

Налейте воду в кастрюлю, доведите до кипения для варки спагетти. Начинайте готовить подливку.

Шаг 2

Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде или жаровне.

Шаг 3

Обжарьте фарш до легкой корочки.

Шаг 4

Добавьте мелко нарезанный лук, спустя 2 минуты — измельченный чеснок. Готовьте еще 1–2 минуты, помешивая.

Шаг 5

Влейте томатную пасту, добавьте соль, перец и специи. Тушите под крышкой 15–20 минут на среднем огне.

Шаг 6

Отварите спагетти в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке.

Шаг 7

Смешайте спагетти с подливкой, при необходимости добавьте специи и зелень. Посыпьте тертым сыром и подавайте сразу.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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