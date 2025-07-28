Подливка к спагетти — просто и вкусно! Делюсь рецептом

Это простое и сытное блюдо не требует особых навыков или редких ингредиентов. Сделать вкусную подливку к спагетти с фаршем сможет каждый — расскажем как.
Ингредиенты
- Фарш — 450 г
- Томатная паста — 400 мл
- Чеснок — 4 зубчика
- Лук — 1 шт.
- Свежая зелень — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
- Оливковое масло — 2 ст. ложки
- Сыр — 100 г (для подачи)
Пищевая ценность на 100 г
- Калории: 215 ккал
- Белки: 11 г
- Жиры: 14 г
- Углеводы: 10 г
Пошаговый рецепт
Шаг 1
Налейте воду в кастрюлю, доведите до кипения для варки спагетти. Начинайте готовить подливку.
Шаг 2
Разогрейте оливковое масло в глубокой сковороде или жаровне.
Шаг 3
Обжарьте фарш до легкой корочки.
Шаг 4
Добавьте мелко нарезанный лук, спустя 2 минуты — измельченный чеснок. Готовьте еще 1–2 минуты, помешивая.
Шаг 5
Влейте томатную пасту, добавьте соль, перец и специи. Тушите под крышкой 15–20 минут на среднем огне.
Шаг 6
Отварите спагетти в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке.
Шаг 7
Смешайте спагетти с подливкой, при необходимости добавьте специи и зелень. Посыпьте тертым сыром и подавайте сразу.
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