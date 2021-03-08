Под градусом: эксперты озвучили, как вычислить алкоголика на собеседовании

Из-за пандемии гораздо больше россиян стали злоупотреблять алкоголем. Эта пагубная привычка нередко становится проблемой при трудоустройстве. Учитывая возросший уровень безработицы данный нюанс может серьёзно подпортить карьеру. О том, какими методами специалисты вычисляют алкоголиков на собеседованиях, легко ли уволить такого горе-сотрудника и как профессия влияет на пристрастия к горячительным напиткам — выяснял NEWS.ru.

Слились и «спалились»

По последним данным специалистов, только 41% россиян из тех, кто потерял работу в 2020 году, удалось вновь трудоустроиться. Так что уровень безработицы в России пока не вернулся к допандемийным показателям. Если учесть и тот факт, что из-за массовой «удалёнки» и стресса россияне стали чаще выпивать, то проблем при приёме на работу может прибавиться. Нередко алкозависимые, даже несмотря на такие тяжёлые времена, не могут справиться со своей слабостью к горячительным напиткам и теряют престижные должности.

Как рассказала NEWS.ru HR-специалист Алина Егорова, в период пандемии ей пришлось уволить такого сотрудника по 81 статье ТК РФ за нахождение в нетрезвом виде на рабочем месте. По словам спикера, молодой человек без стеснения выпивал прямо в офисе, вёл себя агрессивно, а после отстранения от работы вообще ушёл в запой и даже не забрал свои документы.

Распознать алкоголика ещё на этапе собеседований сложно, но возможно. Например, всегда вызывает подозрение указание в резюме многочисленных мест работы, где человек числился недолго. Об этом NEWS.ru сообщила старший карьерный консультант Евгения Галактионова. В таком случае потенциального кандидата спрашивают о причинах частой смены трудовой деятельности и, если ответы вызывают сомнения, начинают дополнительно проверять.

После, бывает необходимо собрать референс на кандидата. То есть мы узнаём у бывших коллег почему человек ушёл, как он выполнял должностные обязанности. Обычно люди с пристрастиями к алкоголю хорошо маскируются и умеют приходить на работу в адекватном состоянии, а узнать об их алкоголизме можно только после принятия на работу. Если такие ситуации возникают на рабочем месте, то сотрудник проходит медицинское освидетельствование, после составляется протокол и готовятся документы на увольнение. На моей практике такого не было, но если подобное случается, то обычно расстаются мирно, человек сам пишет заявление и уходит. Евгения Галактионова старший карьерный консультант старший карьерный консультант

Zamir Usmanov/Global Look Press

Машина против человека

Ещё одним способом проверки отношения к алкоголю является тестирование на полиграфе. Вопрос о горячительных напитках входит в список «стандартных» вместе с игроманией и наркотической зависимостью. С помощью этой методики работодатель выявляет фактор риска — «убыточного сотрудника». Как пояснил NEWS.ru профайлер-полиграфолог Илья Степанов, не всегда итоговые показатели могут совпадать с действительностью. Тем не менее, по словам спикера, это обычно влияет на выбор работодателя.

Определить является кандидат алкоголиком или нет можно скорее по внешним признакам — например, состоянию кожи. Полиграф в таком случае может быть менее точен. Он же определяет какие будут реакции, а тут есть маленький нюанс. Человек, часто употребляющий алкоголь, я не могу сказать, что у него здоровые реакции. То есть при проверке эти ответы будут считываться как корректные, а на самом деле это не так. Если итоговые показатели будут сомнительными, то скорее всего предпочтение отдадут тому кандидату, кто вызывает меньше подозрений. Илья Степанов профайлер-полиграфолог профайлер-полиграфолог

По мнению эксперта, в регионах, где отмечается недостаток сотрудников, запойного работника могут временно отпустить в «отпуск». То есть в целом работодатель будет лоялен к нему, чтобы избежать абсолютной остановки рабочего процесса. Чего не скажешь о больших городах. Профайлер-полиграфолог считает, что в мегаполисах есть большой выбор специалистов, поэтому за алкоголизм скорее уволят, чем «войдут в положение».

Zamir Usmanov/Global Look Press

Норма или проблема?

Как уточнил NEWS.ru врач-нарколог Игорь Лазарев, алкоголизм является хронической болезнью, которая может находиться в разных стадиях. По мнению медика, если у человека ремиссия, то HR-специалист вряд ли что-то заподозрит. Если же говорить про внешние признаки, то, например, трясущиеся руки могут являться проявлениями и других заболеваний, той же болезни Паркинсона. Так что косвенные показатели ещё ни о чём не говорят, заверил врач.

Если на собеседовании возникают какие-то сомнения, то лучше спросить об этом прямо, как часто человек выпивает. Если он ответит, что совсем не пьёт, то уточнить почему. Вообще алкоголизм — это болезнь биопсихосоциальная. То есть это наследственность, психологические особенности характера и социальный фактор — приемлемость алкоголя в определённой среде. Например, в творческих профессиях это считается социальной нормой. Игорь Лазарев психиатр и нарколог психиатр и нарколог

Специалист заключил, что стереотип о том, что люди рабочих профессий часто выпивают, уже устарел. По мнению эксперта, на предприятиях за этим внимательно следят, устанавливают алкорамки. А вот фрилансеры и те, кто в пандемию был переведён на «удалёнку», наоборот, в домашней обстановке могут злоупотреблять горячительными напитками.