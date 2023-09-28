Почти треть иностранных брендов работают в России без изменений

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Порядка 28% брендов из стран, которые ввели против России санкции, работают в РФ без изменений, рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин РИА Недвижимости. При этом 41% ретейл-компаний продали свой бизнес.

Очень условно по числу брендов можно разделить западные ретейл-компании на ушедших из российских торговых центров (21%), продолжающих работать (28%), тех, кто остался и провел ребрендинг, или же продал бизнес (41%). Оставшиеся 10% — это те, кто приостановил деятельность и выжидает, — сказал эксперт.

Люлин добавил, что почти все итальянские сети остались в России и даже развиваются в ней. В частности речь идет о United Colors of Benetton и Liujo. Из французов держатся Auchan, Leroy Merlin.

Ранее сообщалось, что отечественные производители одежды начали шить коллекции одежды в странах СНГ: Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других. Такой путь выбрали «Снежная Королева», Melon Fashion Group и I Am Studio. Организации прежде выпускали коллекции преимущественно на китайских фабриках. Однако в настоящее время они столкнулись с различными проблемами из-за подорожания услуг по пошиву и логистике, срокам исполнения заказов и поставкам товара.