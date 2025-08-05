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05 августа 2025 в 09:08

Почему пицца в пиццерии другая: домашние духовки все портят, но есть выход

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие готовят домашнюю пиццу с идеальным тестом и щедрой начинкой — но всё равно получается не так, как в пиццерии. Причина не в рецепте, а в том, что дома почти невозможно воспроизвести ключевой элемент профессиональной кухни.

Настоящая пицца выпекается в условиях экстремального жара. Температура в дровяной печи может достигать 450–500 °C. Именно этот фактор превращает обычное тесто в идеальную пышную, но хрустящую основу.

При такой температуре выпечка занимает всего 60–90 секунд. Это значит, что тесто не пересыхает, а начинка остается сочной. Мгновенный жар быстро «запечатывает» влагу, образуются хрустящие пузыри, сыр плавится равномерно, а овощи не теряют вкус.

Почему в духовке все иначе

Обычные домашние духовки разогреваются максимум до 250–300 °C, а этого недостаточно. В таких условиях пицце требуется 10–15 минут, и за это время тесто теряет влагу, становится жестким, а сыр — жирным и резиновым.

Томлёная начинка теряет свежесть, а нижняя корочка пропекается медленно и становится плотной. Именно поэтому домашняя пицца часто получается «не такой».

Как улучшить пиццу в домашних условиях

Пусть печь как в Неаполе недоступна, но есть способы приблизиться к результату:

— разогревайте духовку на максимум минимум за 30–40 минут до выпекания;

— используйте пицца-камень или стальной лист — они аккумулируют жар и создают эффект печного пода;

— устанавливайте камень в верхней трети духовки — ближе к источнику жара;

— переключайте на режим гриля в финале — это ускорит запекание верха;

— не перегружайте пиццу начинкой, иначе она не успеет пропечься, пока тесто ещё мягкое;

— отправляйте пиццу только на хорошо разогретую поверхность.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Главное — температура

Понимание роли температуры в выпечке пиццы — первый шаг к приближению к ресторанному уровню. Даже при ограниченных возможностях домашней духовки можно добиться заметного улучшения вкуса и текстуры.

Если соблюдать эти правила, домашняя пицца наконец перестанет быть просто «хорошей» — и станет по-настоящему запоминающейся.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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