МО заявило о ликвидации основных сил радикалов по периметру Мариуполя

Основные силы украинских радикалов на позициях на окраинах Мариуполя ликвидированы, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передаёт ТАСС. По его словам, силы ДНР при поддержке российского спецназа уничтожили большинство огневых точек боевых формирований в жилых кварталах по периметру города.

Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов, — сказал он.

Мизинцев добавил, что для эвакуации cформировано четыре колонны общей численностью 200 aвтобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь. Туда также доставлены 450 тонн медикaментов и другие предметы гуманитарной помoщи.

Российский военный ранее обвинил украинских националистов в удержании в Мариуполе сотни тысяч мирных жителей. Он также заявил о тяжелейшей гуманитарной ситуации в городе.