https://static.news.ru/photo/2e21f776-dc34-11e9-94d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В конце 2018 года площадь жилья, приходящаяся на одного жителя России, в среднем составила 25,8 кв. м. Эти показатели, как сообщили специалисты Росстата, являются рекордными.

Так, к примеру, на момент 1995 года на одного россиянина приходилось всего 18 «квадратов». К 2017 году этот показатель вырос до 25 кв. м. И, соответственно, максимальный уровень был достигнут в конце 2018-го, передаёт сообщение Росстата сайт телеканала RT.

Специалисты рассчитывали значение путём деления площади всего жилого фонда страны на количество постоянных жителей.

Кроме того, статистическая служба Росстата сообщает, что к 2018 году также наблюдалось резкое увеличение среднего размера квартиры в России. Данный показатель составил 55,7 кв. м.

Как ранее писал News.ru, Минфин и Центробанк предложили создать единый фонд страхования недвижимости за счёт средств граждан. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

По его словам, с людей по всей стране предлагается собрать по 150 рублей, которые отправятся в «общий котёл».