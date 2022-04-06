«Планета изнемогает без социализма»: Зюганов об экологических катастрофах

Бури, тайфуны, пожары и другие многочисленные экологические катастрофы связаны с изнеможением природы, вызванным её беспрецедентной эксплуатацией капитализмом, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в Telegram-канале «Расстрига», добавив, что больше всего страдают США.

Планета требует социализма. Если мы её не услышим, она нас уже предупредила: «Я вас породила, я вас и убью», — подчеркнул Зюганов.

С наибольшими проблемами cтолкнулась, по мнению Зюганова, страна, в первую очередь асcоциирующаяся с капитализмом, — США. Там в целых штатах «вихрями разметает cеления», сказал он.

Зюганов ранее заявил, что гражданам Украины ни в коем случае нельзя верить заверениям «европействующей элиты», которая клянётся в солидарности. Он назвал этих людей предателями, готовыми принести свой народ в жертву его злейшим врагам. По его мнению, главным препятствием на пути к восстановлению мира между Россией и Украиной стали националисты у власти в Киеве.