Пиротехник предупредил об ошибках при запуске фейерверков Пиротехник Алексеев: нельзя запускать фейерверк в помятой упаковке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нельзя запускать фейерверк, который находится в помятой упаковке, предупредил пиротехник Игорь Алексеев. В беседе с Lenta.ru специалист подчеркнул, что обычно трубочки для салютов сделаны из картона. Если они помнутся, то под давлением заряд фейерверка может полететь в незапланированном направлении.

Все пиротехнические изделия, как правило, из картона, и они могут помяться при транспортировке, а это страшно. <...> Если мы их сами помяли или при транспортировке до нас кто-то помял, то это уже брать нельзя, потому что заряд под давлением может разорвать, и полетит салют непонятно куда, — отметил пиротехник.

Также нельзя запускать мокрые пиротехнические изделия. Вода вымывает и перемещает компоненты, из-за чего фейерверк может сработать нештатно. Алексеев посоветовал ставить салют на твердую ровную поверхность и крепко его закреплять, например, при помощи снега. Не стоит запускать фейерверк среди домов и тем более с балкона или крыш. Находиться от пиротехнических устройств после установки нужно на том расстоянии, которое указано в инструкции.

Если сработало к нему все равно подходить сразу нельзя, надо выждать минимум 15 минут. Может не сразу все уйти оттуда, что-то задержалось, немножко тлеет, мы подошли — оно бахнуло, — заключил пиротехник.

Заслуженный спасатель России Игорь Томчук ранее заявил, что одной из самых распространенных причин ЧП в новогодние праздники является запуск петард и фейерверков. Специалист отметил, что пожарам способствуют покупка несертифицированной пиротехники и несоблюдение элементарных правил безопасности.