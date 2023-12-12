Названы самые распространенные причины ЧП в новогодние праздники Спасатель Томчук: запуск петард является одной из основных причин ЧП в Новый год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Одной из самых распространенных причин ЧП в новогодние праздники является запуск петард и фейерверков, предупредил заслуженный спасатель России Игорь Томчук. В разговоре с KP.RU специалист отметил, что этому способствуют покупка несертифицированной пиротехники и несоблюдение элементарных правил безопасности.

Во-первых, люди покупают на рынках или с рук несертифицированную пиротехнику, у которой даже инструкции на русском языке нет. Как это использовать, с какого расстояния — никто не знает. А во-вторых, граждане не соблюдают элементарные правила, — пояснил спасатель.

Кроме того, пиротехника часто становится причиной пожаров. Томчук напомнил, что зимой огонь распространяется намного быстрее. Также часто пожары в Новый год происходят из-за безалаберного отношения к электроприборам и гирляндам.

Спасатель уточнил, что особую опасность представляет катание по замерзшим водоемам. Некоторые россияне выезжают на лед на снегоходах и квадроциклах. Томчук подчеркнул, что часто в водоемы сбрасывают теплые технические воды, из-за чего снизу лед очень тонкий. Также не стоит кататься и на реках, так как лед просто не успевает промерзать.

Часто ЧП происходят из-за катания на стихийных горках. В новогодние праздники и взрослые, и дети из-за этого оказываются в травмпунктах с переломами. Спасатель отметил, что иногда люди катаются в том числе у оживленных трасс и железных дорог.

В СК ранее рассказали, что при катании на тюбинге можно получить травмы верхних конечностей и шейные миозиты, а также сотрясение мозга. По словам сотрудников ведомства, неудачный спуск может привести к переломам.