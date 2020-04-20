Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 предстанет перед судом

https://static.news.ru/photo/ec796e46-6ed5-11ea-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу пилота SSJ 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, Дениса Евдокимова и направила в суд для рассмотрения по существу.

Лётчик обвиняется в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло причинение по неосторожности тяжкого вреда и смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб.

Дело пилота будет рассматриваться в Химкинском городском суде Московской области, сообщаетс я на сайте Генпрокуратуры.

Катастрофа SSJ 100 в Шереметьево произошла 5 мая 2019 года. Самолёт вернулся в аэропорт примерно через полчаса после вылета и совершил жёсткую посадку. В результате возгорания на борту погибли 40 пассажиров и один член экипажа.

Ранее NEWS.ru писал, что подготовка пилотов после трагедии в Шереметьево изменится. По словам главы Росавиации Александра Нередько, мероприятия по совершенствованию тренажёрной подготовки лётчиков уже подготовлены и проходят межведомственное согласование.