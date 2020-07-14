Пилот рассказал, как ему удалось сохранить навыки во время пандемии

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Российские авиакомпании начинают возвращаться к активной работе после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Пилот первого класса Андрей Литвинов рассказал, что к полётам пилоты допускаются только после тщательной проверки навыков.

По его словам, пилоты российской гражданской авиации будут полностью готовы к восстановлению авиасообщения.

Если у пилота перерыв больше трёх месяцев, тогда он должен пройти тренажёрную подготовку и выполнить несколько полётов с инструктором. Только после этого его допускают к самостоятельному полёту, — пояснил он.

Пилот уточнил, что если перерыв длился больше полугода, то сотрудника ожидает более сложная процедура. Однако в перерод пандемии авиакомпании стараются помочь пилотам не растерять навыки.

Как рассказал Литвинов, по мере возможности им дают летать. И пусть рейсов не очень много, но это регулируется на уровне командиров лётных отрядов и эскадрилий.

Сказать, что лётчиков бросили на произвол судьбы, нельзя. Лётчики под контролем, чтобы они не потеряли навыки, — цитирует пилота радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), советник главы Ростуризма Дмитрий Горин сообщил, что международное авиасообщение может возобновиться уже 1 августа. Список государств, авиасообщение с которыми предполагается восстановить в рамках первого этапа, будет формироваться с 15 июля.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

С 15 июля начнётся процесс снятия ограничений на международные полёты. По её словам, РФ возобновит авиасообщение с теми странами, заболеваемость COVID-19 в которых будет составлять не более 40 человек на 100 тысяч населения.