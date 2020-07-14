Россия может возобновить международное авиасообщение уже 1 августа

https://static.news.ru/photo/d2d79b34-c5d8-11ea-b4e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международное авиасообщение может возобновиться уже 1 августа. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

Вместе с тем, он уточнил, что это произойдёт если не случится ухудшение эпидемической ситуации.

Список государств, авиасообщение с которыми предполагается восстановить в рамках первого этапа, будет формироваться с 15 июля. По словам специалиста, проще и быстрее всего восстановить авиасообщение можно с теми странами, с которыми у России действуют соглашения о безвизовом режиме.

Авиакомпаниям и туроператорам нужно от одной недели до четырех для формирования спроса, продаж, бронирования, в том числе, объектов размещения, постановки новых рейсов. Пока предварительно рейсы стоят у многих перевозчиков с 1 августа, — заявил Горин в эфире радиостанции «Москва FM».

Он подчеркнул, что наша страна будет ждать взаимности от других государств, чтобы процесс осуществлялся на паритетной основе.

Эксперт также выразил надежду, что Евросоюз в ходе очередной корректировки списка по открытию границ для третьих стран добавит туда Россию.

Границы многих стран закрыты из-за пандемии коронавируса. В последние недели ряд стран начали ослаблять пограничный режим. Так, например, Евросоюз разрешил перемещения внутри содружества. Российские же границы пока остаются на замке, хотя и введены исключения для выезда на работу или учёбу, а также для помощи больным родственникам.

Ранее, как писал NEWS.ru, в АТОР сообщили, что уже восемь стран готовы принять россиян. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. В свою очередь Россия отменила обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих из-за рубежа. Прибывающим пассажирам с 15 июля достаточно иметь при себе документ с отрицательным тестом на COVID-19.