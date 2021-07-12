«Пиар-ход»: в «Роскомсвободе» высказались о предложении создать кибервойска

Предложение по созданию в СК, Минцифры, МВД и прокуратуре особых подразделений, следящих за кибербезопасностью в Сети — это очередной пиар-ход. С тем же успехом можно создать не кибервойска, а войска по борьбе с электричеством. Об этом NEWS.ru заявил руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк. При этом он положительно оценил инициативу по повышению компетентности прокуроров и судей для рассмотрения дел, связанных с преступлениями в Сети.

Вся наша правоохранительная система слабо компетентна в интернет-делах, поэтому выносит неоправданно суровые решения как в отношении пользователей, так и по блокировкам сайтов, — считает Козлюк.

По его словам, необходимо, чтобы судебные органы более адекватно оценивали степень преступления, а «не выносили на потоке однотипные приговоры». Именно поэтому следует повышать компетентность судебных органов и силовиков.

А насчёт кибервойск — это очередной пиар-ход. <...> Это всё надуманная проблема, можно создать войска по борьбе с электричеством. Это просто Интернет, это просто инструмент, как молоток, и бороться со средствами связи глупо, — резюмировал эксперт.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выступил за учреждение в СК, Минцифре, МВД и прокуратуре особых подразделений силовиков, которые будут следить за кибербезопасностью. По его словам, в Сети значительно увеличилось число мошенников. Для адекватной реакции на эти изменения следует ввести должности киберсиловиков: кибердознавателей, киберследователей, киберсудей и кибердружинников.