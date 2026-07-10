Петербуржцам рассказали о нетипичной погоде на следующей неделе Синоптик Паршина: в Петербурге в начале следующей недели будет ясная погода

В Санкт-Петербурге в начале следующей недели установится ясная погода, дождей не ожидается, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, к концу недели столбики термометров поднимутся.

В Петербурге в понедельник, вторник и среду без осадков, солнечно. Днем в понедельник температура составит +25–27 градусов, во вторник — +23–25. Скорость ветра достигнет четырех метров в секунду. Температура ночью — +16–17 градусов. К концу недели ожидается повышение температуры, — сказала Паршина.

Она добавила, что в Ленинградской области могут быть кратковременные дожди на неделе, также как в Новгородской и Псковской областях. Температура воздуха в понедельник составит +23–28, во вторник +21–26, в среду и четверг — +22–27, отметила синоптик. По ночам ожидается +14–16, резюмировала Паршина.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова заявила журналистам, что вероятность выпадения снега в ряде регионов России на текущей неделе не исключается. Осадки ожидаются в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии. Она также добавила, что в Сибири на этой неделе прогнозируется похолодание.