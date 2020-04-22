Песков: врачи должны требовать средства защиты от региональных властей

https://static.news.ru/photo/6f064bca-8486-11ea-8014-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Требования врачей обеспечить их средствами индивидуальной защиты должны выполняться, однако они должны быть адресованы властям, а не СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Любые требования врачей в этом плане должны исполняться. Врачи могут и должны доводить свои потребности до компетентных властей в своих регионах. Вместе с тем именно министерство здравоохранения региона должно быть главным адресатом этой информации, а не газеты и СМИ, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он подчеркнул, что субъекты РФ обладают необходимым потенциалом для того, чтобы закрывать дефицит в средствах индивидуальной защиты, в этом им помогает федеральный центр.

Но ситуация, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик и накручивания, неуместна и недопустима, — добавил Песков.

Ранее, как писал NEWS.ru, между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и «Новой газетой» разгорелся конфликт после публикации статьи Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в республике. В материале, в частности, утверждалось, что инфицированных там приравнивают к террористам, и они умирают дома без медпомощи. Кадыров в соцсетях назвал статью лживой и намекнул на возможность агрессивных действий как в отношении автора публикации, так и всего издания.

В ответ общественники обратились в Следственный комитет с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении чеченского лидера. При этом Песков говорил, что ничего не знает об этой истории.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных достигло 57 999 человек, умерли 513, выздоровели 4420.