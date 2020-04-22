Кремль не стал защищать журналистку Милашину от Кадырова

https://static.news.ru/photo/6611f632-8485-11ea-9506-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о предоставлении журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной государственной защиты не относится к компетенции Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что видел сообщение правозащитников, деятелей науки и культуры с требованием предоставить госзащиту Милашиной.

У нас есть ведомства, которые такие обращения рассматривают. Если они посчитают это заслуживающим внимания, они какие-то решения озвучат. Если нет, то нет, — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Ранее, как писал NEWS.ru между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и «Новой газетой» разгорелся конфликт после публикации статьи Милашиной о ситуации с коронавирусом в республике. В материале, в частности, утверждалось, что инфицированных там приравнивают к террористам и они умирают дома без медпомощи. Кадыров в соцсетях назвал статью лживой и намекнул на возможность агрессивных действий как в отношении автора публикации, так и всего издания.

В ответ общественники обратились в Следственный комитет с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении чеченского лидера. При этом Песков говорил, что ничего не знает об этой истории.