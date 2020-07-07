Песков рассказал о борьбе Кремля с бедностью в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сокращение бедности в России направлены практически все государственные программы развития. При этом он добавил, что иногда их реализации мешают обстоятельства.

Ликвидация бедности — то, на что направлено действие практически всех программ развития, будь то национальные проекты или всё остальное. Определённые обстоятельства затрудняют иногда реализацию этих планов, но это не значит, что работа прекращается, — сказал представитель Кремля.

Согласно соцопросу, произведённому по заказу СК «Росгосстрах Жизнь», число россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц выросло с 38,1% в феврале до 44,6% в июне. Также в этот период увеличилась доля крайне бедного населения, живущего менее чем на 5 тысяч рублей в месяц. В телефонном опросе участвовали 1,5 тысячи россиян старше 18 лет из всех федеральных округов.

Комментируя эти данные, Песков заметил, что ему неизвестна методология подсчётов и возможности компаний, проводивших исследование. Он также подчеркнул, что, поскольку «выборка далеко не самая большая, делать на её основе выводы по федеральному уровню некорректно».

Журналистам, спрашивающим о том, какой суммы дохода достаточно для россиян, Песков посоветовал обратиться в Минэкономразвития.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что более 70% граждан РФ относятся к среднему классу, так как их доходы в полтора раза больше минимального размера оплаты труда (около 17 тысяч рублей). Такие выводы глава государства сделал, основываясь на методике Всемирного банка, писал NEWS.ru.