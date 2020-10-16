Песков рассказал, как Путин поздравляет зарубежных коллег с днём рождения

https://static.news.ru/photo/a48b3f4a-0f9a-11eb-ad34-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин для поздравления своих зарубежных коллег чаще всего отправляет телеграммы по дипломатическим каналам, но также может дополнить их поздравлениями в телефонном разговоре. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как правило, чаще всего, отправляется телеграмма по дипломатическим каналам, она передаётся через министерство иностранных дел, затем через посольство, и также в зависимости от уровня взаимоотношений, личного диалога президент иногда может дополнять эту телеграмму поздравлениями в телефонном разговоре, — цитирует РИА Новости Пескова.

7 октября российскому лидеру исполнилось 68 лет. Зарубежные политики прислали ему поздравительные телеграммы, некоторые — позвонили.

Ранее Песков рассказал, что у Путина не бывает выходных. У главы государства «нет ощущения времени вообще», поэтому понятие рабочего дня в традиционном значении нет. Представитиль Кремля подчеркнул, что Путин всё время работает. Сотрудникам администрации Кремля нелегко выдерживать такой ритм.

Как писал NEWS.ru, президент России верит в судьбу, но считает, что её можно изменить. По его словам, если человек уверен в правоте того, что он делает, это очень помогает и влияет на судьбу человека.