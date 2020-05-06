Песков признался, что не знает о розыске российского хакера в Германии

https://static.news.ru/photo/e32323ae-8f92-11ea-9800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Schwarz/www.imago-images.de/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ничего не знает о розысках российского хакера властями Германии.

Я не знаю, кого подала Германия в розыск, я не знаю, о каких хакерах идёт речь, и почему этот хакер должен быть связан с ГРУ, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Ранее сообщалось, что в Германии был выдан ордер на арест предполагаемого российского хакера Дмитрия Бадина, которого также разыскивает ФБР. Немецкие правоохранительные органы полагают, что Бадин является членом хакерской группы Fancy Bear, за которой якобы стоит ГРУ.

Ему вменяется в вину осуществление тайной разведывательной деятельности, а также незаконное выведывание компьютерных данных, писал NEWS.ru.