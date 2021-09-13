Песков озвучил результат теста Путина на коронавирус

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства сейчас не болеет коронавирусом, и прокомментировал его решение о самоизоляции.

Президент абсолютно здоров, — сказал он, комментируя состояние здоровья Путина.

Отвечая на вопрос о том, сдавал ли глава государства ПЦР-тест и отрицательный ли результат, Песков ответил: «Безусловно». В то же время пресс-секретарь подтвердил: в окружении Путина положительный результат на COVID-19 пришёл сразу нескольким людям. О ком идёт речь, представитель Кремля не уточнил.

По его словам, очных мероприятий у Владимира Путина некоторое время не будет. Как долго российский лидер планирует находиться в изоляции, в настоящий момент не сообщается.

Из-за этой необходимости глава государства примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции. По словам Пескова, президент решил участвовать в мероприятиях онлайн, так как контактировал с заболевшими коронавирусом. В связи с этим он отказался от очного участия, чтобы не подвергать риску своих коллег.

О том, что Путин должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных у людей из его окружения, президент ранее объявил в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.