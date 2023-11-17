Пес-дайвер опустился на дно и попал на видео

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Лабрадор, погрузившийся на дно вместе с дайверами, попал на видео и стал звездой Интернета. Пользователи разделились на два лагеря: кто-то уверен, что это издевательство над животным, другие считают, что пес выглядит спокойным и довольным, поэтому причин для беспокойства нет.

На кадрах видно, что рядом с собакой постоянно находятся дайверы, которые контролируют ситуацию. Они же готовили пса к погружению в воду.

До этого в Сети появилось новое видео с подросшей малышкой-пандой из Московского зоопарка. На кадрах детеныш играет с матерью. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что подобные игры животных являются воспитательным процессом, а также способом усвоения коммуникативных навыков. Кроме того, в последние дни на улицах Санкт-Петербурга заметили несколько лисиц. Жители сообщили, что особенно часто они встречаются в центре. Специалисты-биологи насчитали 39 особей. Они посоветовали не кормить лисиц, однако и боятся их не стоит.

Также недавно в России впервые в искусственных условиях забеременела косатка. Главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова заявила, что животное по имени Ная может родить уже во второй половине декабря. Врач уточнила, что риски в период беременности минимальны, но осложнения могут появиться во время родов. Есть опасность, что детеныш не успеет всплыть и сделать первый вдох на поверхности.