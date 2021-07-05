Кравчук высказался за встречу Путина и Зеленского

Президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо провести совместную встречу. Отношения Москвы и Киева смогут измениться, если переговоры пройдут на равных. Такое мнение URA.RU высказал первый украинский президент Леонид Кравчук.

По его словам, российская сторона должна рассматривать Киев как партнёра и вести нормальные отношения не с позиции силы. Если Путин и Зеленский встретятся на равных, то должны быть какие-то взаимные уступки. Кравчук считает, что если же российский лидер будет поучать или наставлять коллегу, то результата не будет.

Надо, чтобы встретились и поговорили. И договорились решать вопросы вместе, но делать это так, чтобы не вмешиваться в дела друг друга и не мешать жить друг другу, — отметил Кравчук.

Он добавил, что Зеленский также должен задать чёткие вопросы президенту США Джо Байдену при ближайшей встрече. По словам Кравчука, необходимо ясно и понятно обговорить место Украины в Европе и сроки вступления в НАТО. Кроме того, украинскому лидеру стоит обсудить возможные реформы в стране и выяснить, будет ли какая-то финансовая помощь или экономические инвестиции.

Ранее Зеленский призвал обеспечить свободу судоходства в Чёрном море. Причерноморские государства должны быть более активными для сохранения безопасности в регионе и свободы судоходства.