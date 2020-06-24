Первый доброволец получил созданную в Британии РНК-вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/982c3472-b60b-11ea-aaf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Экспериментальную британскую РНК-вакцину от COVID-19 протестировали на человеке. Первый доброволец уже испытал на себе новое средство. Сотрудники Имперского колледжа Лондона, где был разработан препарат, наблюдают на состоянием пациента.

Теперь мы с нетерпением ожидаем быстрого набора добровольцев для участия в исследовании, чтобы оценить как безопасность вакцины, так и её способность производить нейтрализующие антитела, — отметил руководитель команды исследователей профессор-инфекционист Робин Шатток.

По его словам, если в организме появятся антитела, это будет означать, что организм успешно борется с COVID-19. Через несколько дней вакцину введут ещё 15 добровольцам в разных дозировках. Это поможет определить оптимальную дозировку средства, передаёт ТАСС.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что пандемия на планете набирает обороты. По оценке Мурашко, возможность второй волны COVID-19 в мире будет зависеть от иммунитета и интенсивности распространения вируса.

РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире с 606 881 подтверждённым диагнозом COVID-19. На первом месте США — 2 347 022 человека, на втором Бразилия — 1 145 906. Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Перу, Иран, Чили.

Считается, что эпидемия останавливается при появлении иммунитета к инфекции у значительной части населения. Это и называется коллективным (популяционным) иммунитетом. Он приобретается двумя путями: естественным (люди должны переболеть) и в результате вакцинации.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.

К испытаниям вакцины от коронавируса приступили и в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. В первые часы у них наблюдалось повышение температуры и головная боль, но в течение суток все симптомы прошли. В университете уточнили, что добровольцы — мужчины и женщины от 18 до 65 лет, к привычному образу жизни они вернутся через 28 дней после вакцинации. Однако состояние их здоровья будет контролироваться ещё в течение шести месяцев.