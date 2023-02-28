Переживающим за дефицит железа постящимся назвали альтернативу мясу и яйцам Диетолог Круглова: переживающие за дефицит железа постящиеся могут заменить мясо и яйца крупами и бобовыми

Переживающие за дефицит железа во время Великого поста могут заменить запрещенное мясо, молоко и яйца крупами, бобовыми и свеклой, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Эксперт добавила, что важнейший элемент содержится в свекле и шпинате.

Переживающие по поводу дефицита железа во время Великого поста могут заменить запрещенное мясо, молоко и яйца, в которых его довольно много, бобовыми, крупами, особенно гречневой, свеклой и шпинатом. Но важно бобовые перед приготовлением вымачивать, это улучшает биодоступность железа. Но важно учитывать, если поставлен диагноз анемия, то только продуктами ситуацию не исправить, необходим прием назначенных врачом препаратов, — подчеркнула Круглова.

Собеседница отметила, что во время Великого поста, несмотря на строгие запреты, человеку нужен полноценный рацион: крупы, цельнозерновой хлеб, растительные масла, фрукты, овощи, бобовые.

Можно растительное молоко, особенно обогащенное кальцием, соевые продукты — сыр, мясо как источник белка, витаминов группы B. Растительные масла, орехи, семечки. Тогда рацион будет содержать все необходимое, — подытожила Круглова.

Великий пост в 2023-м продлится с 27 февраля по 15 апреля.

Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» заявила, что полный отказ от мяса, рыбы и молочных продуктов во время Великого поста может привести к проблемам со здоровьем у детей и людей с анемией. Она уточнила, что при исключении из рациона мяса и рыбы организм недополучает белок и железо, а при отказе от молока — кальция. По словам Малышевой, те, кто придерживается поста, могут восполнить железо посредством растительных продуктов, таких как сушеные грибы, тимьян, петрушка и укроп.