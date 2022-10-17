Переяславский договор: как Украина стала частью Российского царства

Фото: wikipedia.org

17 октября 1659 года казачий гетман Юрий Хмельницкий в городе Переяславле подписал договор с русским правительством. Это было событие едва ли не более важное, чем знаменитая Переяславская рада, состоявшаяся в этом же городе пятью годами ранее. Ведь если на раде казачество присягнуло на верность русскому царю и объявило о вхождении в состав России, то результатом Переяславского договора были конкретные меры по интеграции Украины в состав русского государства. Но что стояло за этим процессом и почему от подписания «договора о намерениях» до присоединения Украины прошло целых пять лет?

Литва захватывает русские княжества

Эта история началась в глубокой древности. В XIII веке вовсю идет распад Древнерусского государства. Удельные княжества, ранее признававшие верховную власть великого князя, постепенно обретают все больше самостоятельности, превращаясь в независимые государства.

Каждое княжество, взятое в отдельности, было гораздо слабее, чем единая держава Рюриковичей, поэтому Русь неизбежно становится объектом самого пристального интереса соседей. На западные рубежи Руси с интересом смотрят Польша и Венгрия. В Прибалтике утверждаются немцы, датчане и шведы. С востока в 1237 году приходят монголы. Они предают почти всю Русь огню и мечу, после чего русские княжества вошли в сферу влияния Золотой Орды.

Примерно в то же самое время в лесах и болотах современной Северной Белоруссии и Литвы начинается возвышение династии Гедиминовичей, основателей Великого княжества Литовского. Несмотря на имя, Литва менее всего была литовским государством. Литовской была только княжеская династия, да и она быстро потеряла связь с предками из Прибалтики. В Литве говорили по-русски, писали по-русски и большая часть населения была русской. Их даже тогда называли не «литовцы», а «литвины».

Произошло это по очень простой причине. Маленькое Литовское княжество появилось на исторической сцене в чрезвычайно благоприятный момент — когда Русь была очень слаба. Поэтому Гедиминовичи всего за 100 лет, с середины XIII века до середины XIV века, захватили множество русских княжеств. А Литва стала одним из самых больших государств Восточной Европы.

Следующие столетия были наполнены войнами за объединение Руси. На северо-востоке, в Залесских землях, возвысилось Великое княжество Московское. Его князья из дома Рюриковичей сумели объединить под своей властью всю Северо-Восточную Русь, а затем свергнуть ордынское иго.

Все это происходило на фоне постоянных споров и конфликтов с Литвой. Ведь Гедиминовичи имели титул «великие князья литовские и русские», что также означало претензию на объединение Руси. В XV–XVI столетиях не было более принципиальных врагов, чем великие князья Литвы и Москвы. В итоге государем всея Руси должен был остаться лишь один из них.

Как мы знаем, победила Москва. Русь, объединенная Рюриковичами, превозмогла натиск с запада, и русские полки начали город за городом, княжество за княжеством возвращать русские земли, захваченные Литвой.

В правление первого царя Ивана IV Литва оказалась на грани катастрофы, это государство уже было не способно сопротивляться русской армии и согласилось объединиться с Польшей в единое государство Речь Посполитая. Польша тогда была очень сильна и сумела остановить объединение русских земель.

Фото: wikipedia.org Иван Грозный

Южнорусские земли достаются Польше

В награду за помощь поляки потребовали у Литвы огромную плату. Они забрали все юго-восточные земли Руси с такими городами, как Киев, Чернигов, Брацлав, Луцк. Территория Польши выросла вдвое. Новые земли с черноземной почвой и благодатным теплым климатом стали для поляков настоящим Новым Светом, куда устремились колонисты. Любой польский шляхтич считал своим долгом заслужить от короля пожалование поместья на новых землях. Эти обширные владения назвали Польская Украина, то есть окраина государства, пограничье, где новые земли Польши соприкасаются с владениями крымского хана и Османской империи.

Местное население поляки совершенно не принимали во внимание. На каком языке говорят обитатели Украины и в какую они ходят церковь, совсем не интересовало власти Речи Посполитой, ведь теперь это Польша. Русская шляхта бывшей Литвы должна была принять католичество и усвоить польскую культуру, чтобы получить равные права с поляками.

На присоединенных землях началась активная пропаганда католицизма, польской культуры и языка. Образование, отданное в руки иезуитов, было практически полностью польским, города заселялись польскими переселенцами.

Меж тем на Украине обитал тот же народ, что и севернее на Руси. Это были потомки древнерусского народа, говорившие на русском языке со специфическим южным диалектом и исповедующие православную веру. На севере в России их называли малороссами. Язык и вера стали теми опорами, что позволили малороссам избежать польской ассимиляции и сохранить свою культуру.

Появление казачества

Особую роль в этом сыграло казачество. Несмотря на бытующие вокруг истории казаков многочисленные мифы, их прошлое хорошо изучено и отстоит от современности на совсем короткий отрезок времени.

Казаки — это совсем не потомки скифов или воинов Атиллы, не имеют они отношения и к Золотой Орде или Крымскому ханству. Казаки появились в середине — конце XV века как общины поселенцев, рискнувших осваивать беспокойное пограничье, за которым начинались владения татар.

Такие люди жили, не выпуская из рук оружия, в любой момент были готовы или бросить дом и пашню и уходить в степь, или, наоборот, поспешно собираться в отряды, чтобы сражаться с татарским нашествием из Крыма. Ведь по-иному жить на южной границе было просто невозможно.

Поселенцы считали себя вольным народом, никому не служили и не платили налогов. Поэтому они назвали себя казаками, что на тюркских языках означало «свободный человек» или «бродяга».

Фото: wikipedia.org

Вскоре после включения в состав Польши Южной Руси (ставшей Украиной) польские короли обратили внимание на храбрецов, что без какой-либо помощи государства довольно успешно сдерживали натиск крымцев, порой нанося татарам и туркам ответные, весьма болезненные удары.

В 1572 году король Сигизмунд II Август объявил о принятии 300 казаков на службу. Они должны были, как и раньше, жить на границе, но теперь считались королевским войском, а значит, обязаны были выступать на войну по первому же приказу. Чтобы платить за такую службу жалованье, составлялся особый реестр. Казакам этот порядок понравился, и уже в конце столетия они буквально заваливали королевский двор прошениями о расширении казачьего реестра.

Уже в 1590 году реестр расширился до тысячи казаков, а в годы войны с Россией, в период Смуты, достиг восьми тысяч. Любая попытка сократить число казачества приводила к бунту. Казаки восставали против власти, требуя, чтобы им платили деньги за военную службу. Но православное войско, говорившее на русском языке, вызывало у поляков беспокойство, и они все время старались урезать казачьи привилегии, уменьшить их количество, а по возможности вовсе избавиться от казачества. Весь XVII век Украину сотрясали восстания казаков.

Восстание Богдана Хмельницкого

Самый крупный конфликт начался в 1648 году. Богдан Хмельницкий, храбрый казачий полковник, пользовавшийся большим авторитетом, поднял казачество против польских властей. Он был избран гетманом, а затем, опираясь на полученную власть, сумел договориться с крымским ханом, заинтересованным в ослаблении Польши, и получил от него военную помощь.

В мае в сражениях под Желтыми Водами и Корсунем польские войска понесли тяжелейшие поражения. Видя военные успехи гетмана, вся Украина поднялась против поляков. Простой народ, недовольный национально-религиозным гнетом, тысячами записывался в казачьи полки.

Уже в июне 1648 года Хмельницкий отправил письмо русскому царю Алексею Михайловичу с просьбой принять Украину в русское подданство. Но одержав еще несколько побед над поляками, гетман предпочел договориться с королем Яном-Казимиром. Позиция Польши была слабее, и у короля можно было выторговать очень выгодные условия: Хмельницкий вовсе не был убежденным сторонником единства России и Украины. Он был ловким политиком, который делал все, чтобы сохранить гетманскую власть.

Однако поляки тянули время, поспешно собирая войска. Также польские дипломаты с помощью щедрых даров, уступок и уговоров сумели убедить крымского хана выйти из войны. В 1649 году лишившийся союзника Хмельницкий был вынужден подписать Зборовский мир с Польшей. Условия его были очень выгодны, и поэтому казаки немедленно забыли про просьбу о вхождении в состав России.

Но поляки сами не хотели мириться, да и обязанность содержать теперь 40-тысячный казачий реестр была непосильна для королевской казны. Военные действия возобновлялись в 1651 году, Хмельницкий был разгромлен в Берестецкой битве. Значительная часть Украины оказалась под контролем поляков, а война приняла затяжной характер.

Фото: wikipedia.org Богдан Хмельницкий

Переяславская рада

Понимая, что ему не победить мощное Польское государство, гетман Хмельницкий опять начал просить Россию о помощи. В Москве дважды созвали Земский собор. В 1651 году выборные люди от всей России не приняли решения, а в 1653 году все-таки было решено принять Украину и защищать ее, даже если ради этого придется воевать с Речью Посполитой.

18 января 1654 года в Переяславле собралась рада (сбор делегатов от казачества), на которой присутствующие единодушно заявили:

Хотим быть под властью царя Московского, православного.

Гетман Богдан Хмельницкий и вся казачья старшина принесли присягу царю. В ответ русский посол боярин Василий Бутурлин вручил гетману царское знамя и булаву — символ власти над казачеством.

Но частью России Украина пока не стала. Во-первых, шла война с Польшей, в которую вскоре вступила и Россия. Во-вторых, еще не было работающих политических механизмов, позволяющих землям сразу нескольких древнерусских княжеств быстро влиться в состав русского государства.

Весной 1654 года русское войско вошло на территорию Польши. Несмотря на помощь крымского хана, который немедленно выступил против России, армия царя Алексея победоносно продвигалась вперед. Перед русскими полками пали Полоцк, Дорогобуж, Рославль, Орша, Витебск, Смоленск. Польско-литовские войска бежали, почти не оказывая сопротивления.

В следующем году, несмотря на то что поляки умело воспользовались зимней передышкой и подготовили неплохую армию, наступление продолжилось. Были взяты Вильна, Гродно, Ковно, Люблин. Русские войска дошло до Львова.

И тут, воспользовавшись поражениями Польши, в войну вступила Швеция. Шведская армия высадилась на Балтике и в течение всего нескольких месяцев захватила большую часть Польши, еще не занятую русскими. Король Ян Казимир бежал из страны. Польша фактически перестала существовать.

Фото: wikipedia.org Переяславская рада

Для России это было крайне невыгодно. Сильная Швеция была куда опаснее слабой Польши. Поэтому с поляками было заключено перемирие, а Россия объявила войну Швеции. Война со Швецией шла до 1658 года. Поляки, обеспечив с помощью русских надежный тыл, смогли изгнать захватчиков со своей земли.

После этого война с Польшей продолжилась. Гетман Богдан Хмельницкий умер, на его место был избран Иван Выговский, который предпочел нарушить договор с Россией и вернуться под власть польского короля. Часть казачьих отрядов перешла к полякам и стала воевать против русских.

Переяславский договор 1659 года

Сторонники России в ответ выбрали гетманом Юрия, сына Богдана Хмельницкого. Это был слабый политик, склонный к предательству, единственным достоинством которого было славное имя отца. Но для Москвы было важно иметь своего гетмана, который мог бы противопоставить польской пропаганде слова о дружбе с Россией.

Поскольку всем было понятно, что Юрий сохраняет верность царю только до тех пор, пока на Украине стоят русские войска, было решено ускорить объединение новых земель с Россией.

Ставка, сделанная Россией, выиграла. Идеологическая война была проиграна Польшей. На Украине начался раскол. Сторонники «польского гетмана» Выговского начали уходить к Юрию Хмельницкому.

Меж тем военная сила Польши, которой помогали казаки Выговского и крымские татары, все еще была велика. В июле 1659 года русское войско потерпело тяжелое поражение под Конотопом. Это стало последним доводом за то, что присоединение Украины надо форсировать, чтобы избежать измены.

В октябре 1659 года на второй Переяславской раде, созванной по инициативе русского представителя царя Алексея на Украине князя Трубецкого, гетманом обоих берегов Украины был избран Юрий Хмельницкий, были согласованы новые условия союза с Москвой и принесены новые клятвы.

Условия договора были таковы: русские гарнизоны теперь размещались не только в Киеве, но и других городах Украины. Казачье войско теряло право на самостоятельные переговоры с другими странами. Отныне любые попытки договориться с Крымом или Варшавой через голову царских дипломатов стали считаться предательством. Казачье войско должно было выступать в поход по первому требованию русского царя. Казачество сохраняло свое командование, но русское правительство получало возможность контролировать ключевые назначения на войсковые должности. Киевская митрополия подчинялась Московской патриархии. Русский царь получал возможность сместить гетмана в случае измены.

Это было уже полноценное вхождение Украины в состав России. В 1662 году в Москве был организован Малороссийский приказ во главе с боярином Салтыковым, своеобразное «министерство по делам новых территорий». Приказ контролировал все административные вопросы на левобережной Украине, находившейся под контролем русских войск. Следил за выплатой денежного жалованья казакам и поставками военной продукции. Чиновники Малороссийского приказа наблюдали за деятельностью гетмана и казачьей старшины, следя, чтобы те не предали Россию и не пошли на службу к полякам.

Также приказ занимался разведкой и контрразведкой, строил крепости на новых землях и следил за порядком в Малороссийской православной церкви. В общем, представлял собой такую типичную структуру военно-гражданской администрации.

Судьба предателя и присоединение Украины

Юрий Хмельницкий доказал свою слабость и неверность, перейдя на сторону Польши. Разбитый в 1660 году в сражении при Слободище, он подписал унизительный договор о признании власти польского короля и возвращении Левобережья в состав Речи Посполитой. Казачество не признало измены и выбрало нового гетмана — Якима Сомко.

Предатель в результате потерял все. Он лишился поддержки на Левобережье, а на правом берегу Днепра у польского казачества уже был свой гетман. Юрий попытался договориться с татарами, но потерпев несколько поражений в 1662 году, отказался от гетманского титула (который фактически уже не принадлежал ему) и ушел в монастырь. Там бывшего гетмана спустя шесть лет схватили татары и отослали в Стамбул.

В Турции Юрий Хмельницкий находился при дворе султана, ожидая момента, когда его услуги пригодятся Высокой Порте. Этот миг пришел в 1776 году, когда Турция начала войну на Украине. Юрия объявили гетманом, он несколько лет правил на захваченных турками землях Украины, опираясь лишь на военную помощь османов.

Фото: wikipedia.org

Жестокость его правления была столь велика, что даже турки не выдержали злоупотреблений гетмана. Юрий Хмельницкий был убит в 1685 году турками, а его труп бросили в реку Смотрич.

Начиная с 1659 года интеграция Украины шла очень быстро. Война с Польшей закончилась в 1657 году, и надо было налаживать новую, мирную жизнь. Несмотря на то что гражданская война казачества, названная Руиной, продолжалась до 1687 года, победа России была очевидна для всех.

Поляки отказались от претензий на Левобережную Украину, а затем отдали русским Киев. Гетманы назначались в Москве, и контроль над казачьим войском становился все более строгим. А казачество постепенно превращалось из полуразбойного, бесшабашного пограничного люда в военно-служилое сословие, которое станет одной из опор Российской империи в следующем столетии.