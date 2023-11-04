Переводчик назвал главную сложность изучения китайского языка Переводчик Воропаев назвал иероглифы главной сложностью китайского языка

Особенность и сложность китайского языка заключается в том, что для каждого явления, предмета, цвета имеется свой иероглиф, заявил научный сотрудник отдела языков Восточной и Юго-Восточной Азии Института языкознания РАН, переводчик Николай Воропаев. По его словам, для общения с китайцами достаточно выучить 3000-4000 символов.

Особенность китайского языка, сложность в том, что для каждого явления, предмета, цветов, даже императорской процессии давался свой иероглиф. Это как в испанском — понятие коррида, для него отдельное слово. Все это китайцы обозначали отдельным иероглифом, так как у них не было этой звукобуквенной системы. Поэтому каждое понятие обозначается своим иероглифом, — объяснил Воропаев.

Он провел аналогию с русским и английским языками, в которых есть алфавит и с помощью букв можно написать любое понятие. В свою очередь, письменная китайская цивилизация за 2000 лет накопила десятки тысяч иероглифов, не все из которых знают даже профессора.

В русском языке 33 буквы, в английском 26, но мы любое понятие можем этими буквами написать. На буквы «ы» есть слова, пять подряд согласных букв можем записать. Но в китайском иероглифами так сделать нельзя, так как весь смысл исказится. Каждому понятию на протяжении двух тысяч лет, если каждое понятие обозначать иероглифом, то накопится свыше 80 тысяч иероглифов. И то до конца не все в словари включены. Но для обычной жизни хватит трех-четырех тысяч иероглифов, — подчеркнул переводчик.

Воропаев добавил, что самое сложное даже не научиться писать по-китайски, а формировать лексические единицы в потоке речи и правильно выбирать иероглиф. Это правило китайского языка, по словам эксперта, очень важно для разговорной речи, для понимания на слух.

Ранее Воропаев рассказал, что в России резко вырос интерес к китайскому и японскому языкам из-за политики России. По его словам, Москва активно налаживает сотрудничество со странами Азии, что стимулирует повышение спроса на изучение восточных языков.