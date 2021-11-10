Пересильд оправдалась за потраченные деньги на её полёт в космос

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Ассоциация онлайн-кинотеатров «Интернет-видео» обратилась к властям с просьбой разрешать ненормативную лексику в контенте, который предназначен для зрителей старше 18 лет. Об этом журналистам ТАСС рассказал глава организации Алексей Бырдин, он уточнил что полный запрет создаёт предпосылки для развития пиратского контента с матом.

Мы предлагаем заменить запрет на ряд условий распространения материалов с нецензурной бранью: маркировка 18+, платный доступ и ручной выбор аудиодорожки, — рассказал он. Собеседник агентства отметил, что подобный подход соответствует...