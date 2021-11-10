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Пересильд оправдалась за потраченные деньги на её полёт в космос

23:46, 10 ноября 2021
Пересильд оправдалась за потраченные деньги на её полёт в космос Фото: ЦПК/Роскосмос
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Актриса Юлия Пересильд, которая слетала в космос для съемок нового фильма, заявила, что проблему больных детей в России не решить «только деньгами». Она назвала глупостью вопрос о том, почему потраченные на её полёт в космос миллиарды рублей не были переданы на нужды больных детей. Об этом она заявила в интервью на шоу «Скажи Гордеевой», запись доступна на официальном канале в YouTube.

Это такая глупость! Любая проблема, которая на сегодняшний день существует с детьми, не решается только деньгами. Мы помогаем 10 детям в лучшем случае. Мы проблему эту не решаем, главную проблему. Можно собрать все деньги и при этом ничего не сделать, — рассказала актриса.

Он добавила, что для решения этой проблемы нужно сначала создать систему, которая будет работать, а не помогать разово. Она уточнила, что у этой системы будет какая-то цель и она будет к ней идти.

Ранее стало известно, что россиянин Антон Шкаплеров получил командование на МКС от европейского космонавта Тома Песке. Соответствующий акт передачи полномочий, носящий формальный характер, был подписан 6 ноября.

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке возглавлял станцию с 4 октября. Окончание церемонии подписания сопровождалось традиционными ударами в корабельный колокол.

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