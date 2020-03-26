Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщил, что промежуточным «хозяином» коронавируса между летучими мышами и человеком могут быть панголины.
Панголинов — млекопитающих, близких к броненосцам и муравьедам, часто употребляют в пищу в Китае, готовят из них различные лекарственные препараты,
Схема заражения коронавирусом — тяжёлый острый респираторный синдром — это летучие мыши. А промежуточные хозяева — это млекопитающие, от которых чаще всего и заражается человек, — сказал Брико на заседании Совета Федерации.
Как писал NEWS.ru, по словам министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского, носителями COVID-19 могут быть домашние животные, в частности коты. Коронавирусы у них часто встречаются, мутируют и заражают человека. Организм человека не до конца реагирует на новый вирус, и возникают эпидемии, пока иммунная система не приспособится. Ранее специалисты отмечали, что распространение коронавируса может быть связано с гастрономическими пристрастиями китайцев. В частности, с употреблением в пищу летучих мышей.
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