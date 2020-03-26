https://static.news.ru/photo/5078c690-6e94-11ea-83df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Haibin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщил, что промежуточным «хозяином» коронавируса между летучими мышами и человеком могут быть панголины.

Панголинов — млекопитающих, близких к броненосцам и муравьедам, часто употребляют в пищу в Китае, готовят из них различные лекарственные препараты, пишет «Интерфакс».

Схема заражения коронавирусом — тяжёлый острый респираторный синдром — это летучие мыши. А промежуточные хозяева — это млекопитающие, от которых чаще всего и заражается человек, — сказал Брико на заседании Совета Федерации.

Как писал NEWS.ru, по словам министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского, носителями COVID-19 могут быть домашние животные, в частности коты. Коронавирусы у них часто встречаются, мутируют и заражают человека. Организм человека не до конца реагирует на новый вирус, и возникают эпидемии, пока иммунная система не приспособится. Ранее специалисты отмечали, что распространение коронавируса может быть связано с гастрономическими пристрастиями китайцев. В частности, с употреблением в пищу летучих мышей.