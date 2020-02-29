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Шеф-повара рассказали, как сделать правильный выбор в суши-барах и ресторанах японской кухни. Так, владелец ресторана в Лас-Вегасе Санг Пак считает, что не лучшим выбором будет темпура — обжаренные в масле рыба или овощи в тесте.

По его словам, проблемой этого блюда является масло, которое могут не поменять после приготовления предыдущего заказа. Кроме того, темпура не подходит тем, кто придерживаться диеты. Об этом сообщает Insider. По...