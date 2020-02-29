Пожилые россияне, получающие пенсию через почту, в марте могут быть обеспечены ею досрочно. Заранее выплатят деньги тем пенсионерам, у кого дата выплаты приходится на 8-е и 9-е число.
Досрочное получение пенсии связано с тем, что 8 Марта в почтовых отделениях страны будет выходным днём,
Почтальоны разнесут деньги по адресам 5, 6 и 7 марта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Пенсионный фонд России (ПФР) необходимо ликвидировать. Этот шаг позволит увеличить пособие каждого российского пенсионера на две-три тысячи рублей. С такой идеей выступили авторы петиции, размещённой на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). По их мнению, деньги, собранные на пенсии, уходят на содержание большого штата чиновников и обслуживание офисов.
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