https://static.news.ru/photo/1505e558-be67-11e9-ab66-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Суд вынес приговор жителю Братска, который изнасиловал и убил девятилетнюю девочку. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России. В общей сложности злоумышленник проведёт в колонии 20 лет.

Школьница пропала в июне 2018 года. Она ушла на прогулку и исчезла. её поисками занимались более 500 полицейских и волонтёров. Спустя две недели безуспешных попыток найти ребёнка, правоохранители вышли на след мужчины, которого заподозрили в причастности к исчезновению девочки. На допросе мужчина сознался, что изнасиловал девочку и убил её. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступления в отношении своих матери и супруги.

Ранее News.ru писал, что в США 20 лет тюремного заключения получила учительница, у которой была интимная связь с 13-летним учеником. Бриттани Замора была арестована в 2018 году. О сексуальных домогательствах к подростку выяснилось после того, как родители подростка, заподозрив педагога, стали следить за перепиской сына в телефоне при помощи специального приложения.