Педагогические вузы будут оказывать школам методическую поддержку

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Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что снос памятника маршалу Коневу в Праге нельзя оставлять безнаказанным, особенно в год 75-летия Победы.

Позволять подобные вещи, закрывать на них глаза, оставлять их без ответа не следует, — заявил он в эфире телеканала «Россия-24». Митрополит выразил надежду, что Россия уже пообещала Чехии симметричный ответ,...