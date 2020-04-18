Педагогические вузы будут оказывать школам методическую поддержку

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что педагогические вузы окажут методическую поддержку школам в связи с переходом на дистанционное обучение во время пандемии COVID-19.
Мы провели совещание с педагогическими вузами. И мы подключим педагогические вузы также к этой работе, институты повышения квалификации, — рассказал министр в интервью телеканалу «Россия-24».
Минпросвещения не допустит пробелов в знаниях школьников.
Ранее NEWS.ru писал, что со сбоями в работе обучающих онлайн-платформ столкнулись 88% использующих их детей, задания на них выполняли 50% учащихся, а видеоуроки посмотрели 54%.
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