Печем галету без суеты — постный пирог с малиной, который тает во рту

Печем галету без суеты — постный пирог с малиной, который тает во рту

Эта галета — простой и удачный вариант постной выпечки, в которой нежное рассыпчатое тесто и сочная малина создают по-настоящему гармоничную композицию. Минимум усилий, доступные ингредиенты и никакой суеты — идеальный рецепт для тех, кто хочет побаловать себя чем-то вкусным без яиц и молока.

Ингредиенты на 4 порции

Малина — 300 г

Растительное масло — 50 мл

Кипяток — 100 мл

Мука — 250 г

Сахар — 50 г (можно больше или меньше по вкусу)

Ванильный сахар — 10 г

Соль — щепотка

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка малины

Аккуратно промойте малину в холодной воде, откиньте на сито и дайте полностью стечь. Разложите на бумажном полотенце для обсушки.

Шаг 2. Смешивание сухих ингредиентов

В глубокой миске просейте муку. Добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте.

Шаг 3. Замес теста

В другой посуде соедините кипяток и растительное масло. Влейте эту смесь в сухую массу. Перемешайте ложкой, затем вымесите мягкое тесто руками — оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.

Шаг 4. Формирование основы

Выложите тесто на лист пергамента, слегка припыленный мукой. Раскатайте в круг диаметром 30–35 см.

Шаг 5. Начинка и сборка

В центр круга выложите малину, отступив от края 2–3 см. Края теста заверните на начинку, оставив центр открытым. Сформируйте бортик.

Шаг 6. Выпекание

Посыпьте малину ванильным сахаром. Перенесите галету вместе с бумагой на противень. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 170 °C около 50–60 минут, пока тесто не станет золотистым.

Шаг 7. Подача

Готовую галету слегка остудите и подавайте к чаю. Ее вкус особенно хорош в теплом виде, но и в холодном состоянии она остается рассыпчатой и ароматной.

Советы

Вместо малины можно использовать чернику, абрикос или любые сезонные ягоды.

Для более выразительного вкуса добавьте в тесто немного цедры лимона.

Остывшую галету удобно хранить в контейнере до 2 суток.

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