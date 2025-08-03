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03 августа 2025 в 16:27

Печем галету без суеты — постный пирог с малиной, который тает во рту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта галета — простой и удачный вариант постной выпечки, в которой нежное рассыпчатое тесто и сочная малина создают по-настоящему гармоничную композицию. Минимум усилий, доступные ингредиенты и никакой суеты — идеальный рецепт для тех, кто хочет побаловать себя чем-то вкусным без яиц и молока.

Ингредиенты на 4 порции

  • Малина — 300 г
  • Растительное масло — 50 мл
  • Кипяток — 100 мл
  • Мука — 250 г
  • Сахар — 50 г (можно больше или меньше по вкусу)
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Соль — щепотка

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка малины
Аккуратно промойте малину в холодной воде, откиньте на сито и дайте полностью стечь. Разложите на бумажном полотенце для обсушки.

Шаг 2. Смешивание сухих ингредиентов
В глубокой миске просейте муку. Добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте.

Шаг 3. Замес теста
В другой посуде соедините кипяток и растительное масло. Влейте эту смесь в сухую массу. Перемешайте ложкой, затем вымесите мягкое тесто руками — оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.

Шаг 4. Формирование основы
Выложите тесто на лист пергамента, слегка припыленный мукой. Раскатайте в круг диаметром 30–35 см.

Шаг 5. Начинка и сборка
В центр круга выложите малину, отступив от края 2–3 см. Края теста заверните на начинку, оставив центр открытым. Сформируйте бортик.

Шаг 6. Выпекание
Посыпьте малину ванильным сахаром. Перенесите галету вместе с бумагой на противень. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 170 °C около 50–60 минут, пока тесто не станет золотистым.

Шаг 7. Подача
Готовую галету слегка остудите и подавайте к чаю. Ее вкус особенно хорош в теплом виде, но и в холодном состоянии она остается рассыпчатой и ароматной.

Советы

  • Вместо малины можно использовать чернику, абрикос или любые сезонные ягоды.
  • Для более выразительного вкуса добавьте в тесто немного цедры лимона.
  • Остывшую галету удобно хранить в контейнере до 2 суток.

Клаб-сэндвич — это классика американской кухни с английскими корнями. Главный герой блюда — куриная грудка, а его необычная форма из треугольных тостов делает сэндвич особенным.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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