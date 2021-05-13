Патриарх Кирилл нашёл альтернативу абортам

https://static.news.ru/photo/af419d90-b3db-11eb-be68-96000091f725_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл нашёл альтернативу абортам. Он попросил женщин рожать детей и отдавать их Церкви, если по каким-то причинам сами воспитывать их не могут. С таким призывом он выступил на видео, опубликованном на YouTube-канале РПЦ.

Если вы не можете воспитать ребёнка, но вы родили его или готовы родить, не убивайте ребёнка, родите и отдайте нам, Церкви, и мы сделаем всё, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя, — сказал предстоятель.

Он заверил, что РПЦ не будет препятствовать желанию матери навещать своего ребёнка. Наоборот, будет делаться всё для укрепления такой семьи, пусть и неполной.

Патриарх подчеркнул, что Россия нуждается в росте численности населения. Наиболее эффективная возможность повлиять на демографию — радикально сократить количество абортов. Он добавил, что властям необходимо приложить все усилия для решения «критически важного для сбережения народа вопроса».

Ранее социолог Анастасия Новокунская в интервью NEWS.ru отметила, что запрет абортов в России вызовет массовые протесты, как это происходит в Польше. Наряду с гражданами против такой меры выступят медики. Запрет приведёт к криминализации абортов, а это негативно отразится на здоровье женщин.