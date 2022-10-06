Патриарх Кирилл призвал россиян молиться о здоровье Путина Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о здравии Путина два дня в честь его 70-летия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство и верующих в течение двух дней молиться о здравии президента России Владимира Путина в честь его 70-летия. Патриархия утвердила тексты для двух разных молитв, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московского патриархата.

7 октября с. г. президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского, — говорится в сообщении.

Митрополит благословляет 8 октября в день праздника игумена Сергия Радонежского вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии президента России.

Ранее власти Литвы запретили патриарху Кириллу въезд на территорию государства. Мера будет действовать до 23 июня 2027 года. Причиной введения санкций стало то, что митрополит, по данным литовского МВД, «сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины», «оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права».

До этого против патриарха Кирилла ввела санкции Канада, поскольку он «является спонсируемым государством агентом по дезинформации и пропаганде». Посольство РФ назвало эти рестрикции хамством и мракобесием и пообещало принять ответные меры.