Хамство и мракобесие: посольство РФ пообещало ответить Канаде на санкции Посольство РФ назвало санкции Канады хамством и мракобесием и пообещало ответить

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Ответ на новые антироссийские санкции пообещало посольство РФ в Канаде. Там очередные рестрикции сочли хамством и мракобесием. Заявление диппредставительства приводит РИА Новости.

Ответ России на подобное хамство и мракобесие будет адекватным и не заставит себя долго ждать, — говорится в заявлении.

В дипмиссии подчеркнули, что Канада своими санкциями в отношении представителей СМИ показывает нежелание слышать о ситуации вокруг Украины и «страх перед правдой» об этом. Российские дипломаты объявили произошедшее «неприкрытой цензурой» и заявили, что это «подчёркивает тоталитарную суть канадского либерализма».

Что касается включения в список санкций патриарха Кирилла, то этот шаг в посольстве назвали беспрецедентным и заявили, что отныне Канада не может называть себя страной, где уважают права всех конфессий.

В минувшую пятницу, 8 июля, Канада расширила ограничения в отношении России. В санкционные списки, в частности, попали 29 журналистов и 15 организаций из РФ. В числе попавших под санкции, согласно опубликованному списку, — Владимир Михайлович Гундяев (патриарх Кирилл). Также под действие санкций попали Мария Захарова и ведущая программы «Время» Екатерина Андреева.