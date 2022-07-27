Литва запретила въезд патриарху Кириллу Delfi:

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Власти Литвы запретили патриарху Кириллу въезд на территорию государства, передает Delfi со ссылкой на МВД страны. Мера будет действовать до 23 июня 2027 года, то есть пять лет.

Причиной этого стало то, что патриарх Кирилл, по данным МВД, «сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины» и «оправдывает и поддерживает агрессивные действия России, грубо нарушающие нормы и принципы международного права».

Патриарх Кирилл, ближайший соратник [президента России] Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников конфликта против Украины, который неоднократно публично положительно отзывался в отношении продолжающейся российской агрессии, — говорится в сообщении.

Ранее Канада ввела санкции против патриарха Кирилла, поскольку, по мнению Оттавы, является спонсируемым государством агентом по дезинформации и пропаганде. Посольство РФ назвало эти рестрикции хамством и мракобесием и пообещало ответные меры.