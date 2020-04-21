Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей

https://static.news.ru/photo/516c9936-83da-11ea-a3b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церкви выплачивают коммунальные платежи из пожертвований прихожан, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он попросил правительство предоставить отсрочку по соответствующим выплатам.

Председатель правительства перенаправил соответствующее письмо главы РПЦ в Минприроды и Минстрой, передаёт РБК со ссылкой на источник. Минстрой сообщил о получении документа. Там отметили, что отсрочка может быть предоставлена по соглашению сторон.

В Минприроды также заявили, что стороны могут договориться об отсрочке, отражённой в дополнительном соглашении.

Источник журналистов в «Газпроме» заявил, что ситуация будет решаться с каждым храмом в индивидуальном порядке. В компаниях, занимающихся вывозом отходов в Москве и Подмосковье заявили, что не получали обращений от Церкви.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Иван Охлобыстин со своими родственниками был замечен на пасхальной службе во время пандемии коронавируса и действующего режима самоизоляции. Как отмечалось, богослужение «для избранных» проходило в храме Софии Премудрости Божией. На него могли попасть только люди с пропусками. Артист подтвердил своё участие в службе и заверил, что получил специальный пропуск.

В самом храме информацию о присутствии прихожан на ночном пасхальном богослужении опровергают.