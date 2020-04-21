Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей

Церкви выплачивают коммунальные платежи из пожертвований прихожан, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он попросил правительство предоставить отсрочку по соответствующим выплатам.
Председатель правительства перенаправил соответствующее письмо главы РПЦ в Минприроды и Минстрой,
В Минприроды также заявили, что стороны могут договориться об отсрочке, отражённой в дополнительном соглашении.
Источник журналистов в «Газпроме» заявил, что ситуация будет решаться с каждым храмом в индивидуальном порядке. В компаниях, занимающихся вывозом отходов в Москве и Подмосковье заявили, что не получали обращений от Церкви.
Ранее NEWS.ru писал, что актёр Иван Охлобыстин со своими родственниками был замечен на пасхальной службе во время пандемии коронавируса и действующего режима самоизоляции. Как отмечалось, богослужение «для избранных» проходило в храме Софии Премудрости Божией. На него могли попасть только люди с пропусками. Артист подтвердил своё участие в службе и заверил, что получил специальный пропуск.
В самом храме информацию о присутствии прихожан на ночном пасхальном богослужении опровергают.
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