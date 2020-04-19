Охлобыстин посетил пасхальную службу «для избранных»

https://static.news.ru/photo/a4df467e-822a-11ea-bcb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ludvig14/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Актёр Иван Охлобыстин был замечен на пасхальной службе «для избранных», которая состоялась в ночь на 19 апреля в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках напротив Кремля.

Службы в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля проходили без участия прихожан. Запрет на посещение церквей гражданами был введён в связи с пандемией коронавируса.

Отмечается, что участие в богослужении напротив Кремля приняли от 50 до 60 человек. Одним из присутствовавших оказался актёр Охлобыстин. Он пришёл в храм вместе с семьёй.

В СМИ обнародовали информацию, что дочь Охлобыстина не так давно переболела коронавирусной инфекцией нового типа.

Властям столицы было известно о проведении службы в храме Софии Премудрости Божией, поскольку за безопасностью на мероприятии следила полиция, пишет Telegram-канал Baza.

Как ранее передавал NEWS.ru, главное пасхальное богослужение православной церкви состоялосьв столице в ночь с 18 на 19 апреля в Храме Христа Спасителя.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране служба прошла без прихожан. Помимо патриарха Кирилла, на богослужении присутствовал узкий круг московских клириков.