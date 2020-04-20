Охлобыстин подтвердил своё посещение храма на Пасху

Российский актёр Иван Охлобыстин заявил, что действительно посещал с семьёй храм на Пасху. Для этого, по его словам, у него был специальный пропуск.
Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке. Я 25 лет хожу в этот храм на Пасху, — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что Иван Охлобыстин со своими родственниками был замечен на пасхальной службе во время пандемии коронавируса и действующего режима самоизоляции. Как отмечалось, богослужение «для избранных» проходило в храме Софии Премудрости Божией. На него могли попасть только люди с пропусками.
В самом храме информацию о присутствии прихожан на ночном пасхальном богослужении опровергают, писал NEWS.ru.