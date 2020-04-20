Охлобыстин подтвердил своё посещение храма на Пасху

https://static.news.ru/photo/f9277074-8312-11ea-b54f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/psykero1477

Российский актёр Иван Охлобыстин заявил, что действительно посещал с семьёй храм на Пасху. Для этого, по его словам, у него был специальный пропуск.

Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке. Я 25 лет хожу в этот храм на Пасху, — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Иван Охлобыстин со своими родственниками был замечен на пасхальной службе во время пандемии коронавируса и действующего режима самоизоляции. Как отмечалось, богослужение «для избранных» проходило в храме Софии Премудрости Божией. На него могли попасть только люди с пропусками.

В самом храме информацию о присутствии прихожан на ночном пасхальном богослужении опровергают, писал NEWS.ru.