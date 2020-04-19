В храме Софии опровергли данные о прихожанах на службе «для избранных»

https://static.news.ru/photo/9646d3e2-8244-11ea-ae15-fa163e074e61_660.jpg Фото: hram-sofia.ru

В московском храме Софии Премудрости Божией опровергли информацию о присутствии прихожан на ночном пасхальном богослужении.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на настоятеля храма протоиерея Владимира Волгина. По его словам, в службе участвовали только сотрудники храма и духовенство.

Эта информация не соответствует действительности. На крестный ход выходили только священнослужители и певчие, — сказал он.

Волгин отметил, что работу храма обеспечивают священнослужители, алтарники, певчие, просфорники, дворники, волонтеры и уборщицы. Все они имеют специальные пропуска.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр Иван Охлобыстин был замечен на пасхальной службе «для избранных», которая состоялась в ночь на 19 апреля в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках напротив Кремля.