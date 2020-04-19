В храме Софии опровергли данные о прихожанах на службе «для избранных»

В московском храме Софии Премудрости Божией опровергли информацию о присутствии прихожан на ночном пасхальном богослужении.
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Эта информация не соответствует действительности. На крестный ход выходили только священнослужители и певчие, — сказал он.
Волгин отметил, что работу храма обеспечивают священнослужители, алтарники, певчие, просфорники, дворники, волонтеры и уборщицы. Все они имеют специальные пропуска.
Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр Иван Охлобыстин был замечен на пасхальной службе «для избранных», которая состоялась в ночь на 19 апреля в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках напротив Кремля.
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