Пашаев рассказал, кто на самом деле подставил Ефремова

https://static.news.ru/photo/6ef73d14-f3ea-11ea-938d-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в ответ на обвинения в том, что он «подставил» актёра, привёл свой контраргумент. Защитник не растерялся и тут же поведал историю про некоего «серого кардинала», который якобы оказал давление на актёра.

«Кардинала» Пашаев, само собой, не назвал, но сказал, что это «некий мужчина», который выступал в суде свидетелем по делу о ДТП с Ефремовым. Он якобы просил, чтобы актёр признал вину, приводит доводы Пашаева «Москва 24».

Просили: признай свою вину, тебе за это ничего не будет, — процитировал фразу «кардинала», которую надо передать Ефремову, адвокат.

Пашаев заверил, что всеми силами отговаривал актёра от признания вины и даже не спал два дня.

Я два дня не спал, когда он сказал, что признает свою вину. Его обманули, — сказал изданию защитник.

Что касается Ефремова, то он ясно дал понять, что не доволен ни услугами адвоката, ни приговором.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев дал массу поводов для создания самых популярных мемов в Сети. На протяжении всего судебного процесса пользователи потешались над юристом, взявшимся защищать звезду.