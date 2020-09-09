Пашаев обещал актёру Ефремову минимальное наказание за смертельное ДТП

https://static.news.ru/photo/ad2d4c94-f2bf-11ea-b144-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев обещал актёру Михаилу Ефремову, что своей защитой добьётся минимального наказания — или приговора, не связанного с лишением свободы, или отбывания срока в колонии-поселении. Об этом сообщил источник в окружении артиста.

Пашаев обещал ему мягкое наказание — либо не связанное с лишением свободы, либо это будет колония-поселение с возможностью выйти условно-досрочно в ближайшее время. Именно поэтому Михаил придерживался линии защиты, предложенной его адвокатом, — рассказал ТАСС источник в окружении артиста.

Он не смог сказать, в какую сумму обошлись услуги Пашаева, но отметил, что «это далеко не один миллион рублей». Источник подчеркнул, что родные Михаила Ефремова не знают, как и откуда у него появился этот защитник.

Ранее стало известно, что актёр Михаил Ефремов, признанный виновным в совершении смертельного ДТП в центре Москвы и приговорённый к восьми годам лишения свободы, отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева из-за того, что был недоволен его работой. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии столицы Марина Литвинович. Между тем сам защитник эту информацию опроверг, заверив, что сейчас готовит апелляцию.

Актёр Михаил Ефремов 8 сентября получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно, писал NEWS.ru.