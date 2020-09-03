Пашаев назвал неумышленным преступление Ефремова

https://static.news.ru/photo/a154f842-ede5-11ea-b71f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После признания вины Михаилом Ефремовым в суде его адвокат Эльман Пашаев заявил в суде, что преступление его подзащитного является неумышленным.

Как сообщает КП, эпатажный защитник рассказал о личной трагедии. По его словам, вся его семья погибла в автокатастрофе из-за пьяного водителя КамАЗа, выскочившего на встречную полосу. Пашаев также нашёл оправдание Ефремову.

Папе было 45, маме 38, братьям — год, пять и 18, дяде — 22... И то я не хотел наказания... Это неумышленное преступление! Ну кто не пьёт? — цитирует его издание.

Ранее сообщалось, что 3 сентября в Пресненском суде Москвы Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП. При этом обвинение запросило для него 11 лет колонии общего режима.

Ефремова обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Как писал NEWS.ru, Пашаев рассказал о личной заинтересованности выиграть резонансное дело. По его словам, много лет назад, ещё будучи подростком, сам оказался в похожей ситуации, только в качестве пострадавшей стороны.

Когда Пашаеву было 15 лет, его близкие попали в аварию из-за выехавшего на встречную полосу грузовика, которым управлял пьяный водитель. Погибла вся его семья. Именно с этим, дал понять адвокат, связано его упорство в этом деле: он понимает участников с обеих сторон судебного процесса, и своя личная трагедия — у каждой из них.