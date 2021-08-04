Партия Роста попросила перенести думские выборы

Партия Роста обратилась в ЦИК с просьбой рассмотреть перенос сентябрьских выборов в Госдуму на декабрь. Об этом сообщили РИА Новости.

Просьба связана с коронавирусной ситуацией. По словам заместителя председателя Партии Роста Сергея Дёмина, соответствующее письмо партия отправила в ЦИК.

Если будет ухудшение ситуации продолжаться, то к сентябрю ситуация станет ещё более тяжёлой, мы предлагаем рассмотреть как вариант возможность переноса выборов с сентября месяца на декабрь, своё мнение мы изложили в письме, которое направляем в ЦИК и просим ЦИК рассмотреть его, — сообщил Дёмин.

Для безопасности избирателей 27 июля было подписано соглашение «За безопасные выборы». По нему «Единая Россия», ЛДПР, «Родина», «Гражданская платформа», «Новые люди» и «Зелёные» обязуются обеспечить санитарную защиту голосующих от коронавируса.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники в политических кругах, раскрыли стратегию «Единой России» на выборах в Госдуму.