https://static.news.ru/photo/fa6fa718-c764-11e9-8292-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Еженедельный субботний развод и плац-концерт роты почётного караула Западного военного округа (ЗВО) в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга теперь будут звучать на русском, английском и китайском языках.

Об этом сообщает пресс-служба ЗВО. Развод роты начинается исполнением военных маршей различных эпох военным оркестром штаба округа.

Дикторский текст, комментирующий развод и плац-концерт, будет переведен на английский и китайский языки, что позволит иностранным туристам глубже узнать историю и традиции Российской армии, — рассказал офицер военно-политического управления ЗВО капитан Кирилл Егоров. Его слова цитирует пресс-служба.

На время парада военные одеты в особую форму. Они выполняют строевые приёмы времён Александра Суворова поодиночке и группами, передаёт ТАСС .

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