Памфилова заявила о гордости за свою работу после снятия Грудинина

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что гордится своей работой. Такое заявление она сделала после заседания, на котором политика Павла Грудинина сняли с выборов в Госдуму. Видеозапись её высказывания опубликована на YouTube-канале члена КПРФ Николая Бондаренко.

Политик спросил у Памфиловой, гордится ли она своей работой.

Да, я горжусь. Я скажу почему. Потому что я жизни не вижу сейчас личной. Я здесь пропадаю, слушаю со всех сторон демагогию и ложь. А я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать тому, чтобы страна не развалилась, не раздербанили страну, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили, — сказала она.

Глава ЦИК отметила, что потратила «пять лет своего здоровья», чтобы «отчистить» комиссии всех уровней. При этом она признала наличие нарушений, однако Памфилова уверена, что их стало меньше.

На заседании 24 июля ЦИК исключила директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» и бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина из кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что экс-супруга Грудинина направила письмо в ЦИК, где заявила, что бизнесмен владеет долей в иностранной офшорной компании, не указанной в его декларации при подаче документов в качестве кандидата в ГД. По словам адвокатов женщины, политику принадлежит офшорная структура Bontro в Белизе, помогающей ему контролировать предприятия в РФ.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, что комиссия исходила из презумпции доверия. По её словам, были получены материалы из Генпрокуратуры, которые не позволили оставить Грудинина в список кандидатов.