Озимый и яровой чеснок: признаки, что пора выкапывать урожай

Озимый и яровой чеснок: признаки, что пора выкапывать урожай

Определить оптимальное время уборки озимого и ярового чеснока можно по нескольким надежным признакам. Если вычислить удачное время, головки будут дольше храниться и не сгниют.

Для озимых сортов сигналом служит пожелтение и полегание нижних листьев при сохранении 3-4 зеленых верхних. Видите эти признаки — значит, пора выкапывать урожай.

У ярового чеснока готовность определяют по пожелтению кончиков перьев и размягчению шейки у основания. Проведите тест: выкопайте 1-2 головки и осмотрите — зубчики должны быть сформированы, а покровная чешуя — плотной и сухой.

Еще один лайфхак: если обертки соцветий на стрелках начали растрескиваться — чеснок созрел. За 7–10 дней до уборки прекратите полив — это ускорит созревание. Выкапывайте в сухую погоду утром или вечером, аккуратно поддевая вилами, чтобы не повредить головки. После выкопки разложите чеснок для просушки на 10–14 дней под навесом — это повысит его лежкость.

Ранее стало известно, когда на самом деле нужно выдергивать лук с грядки.