Овсяноблин с сыром: забудь про омлет, попробуй это

Овсяноблин с сыром: забудь про омлет, попробуй это

Овсяноблины набирают популярность и уже скоро обойдут по популярности классические омлеты и овсянку. Почему? Всё просто: это удачный микс овсяных хлопьев и яиц. Такой завтрак получается намного сытнее и полезнее обычной яичницы.

Особенно хорош овсяноблин с сыром — он получается нежным, упругим и насыщенным по вкусу. В рецепте ниже я использую овсянку долгой варки, но можно взять любую, даже смолоть её в муку, если любите более однородную текстуру.

Если ищете полезные и сытные варианты для завтрака — этот рецепт стоит попробовать.

Ингредиенты (на 1 порцию)

Овсяные хлопья — 3 ст. л.

Яйцо — 2 шт.

Молоко — 50 мл

Сыр сливочный — 30 г

Масло растительное — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Как приготовить овсяноблин с сыром

Подготовка

Соберите ингредиенты. Овсянка подойдёт любая — долгой варки или быстрой. Попробуйте оба варианта и выберите свой. Сыр берите любой по вкусу: мягкий, полутвёрдый, сливочный — всё зависит от ваших предпочтений.

Шаг 1

Вбейте 2 яйца в миску. Если готовите для мужчины или очень голодны, увеличьте до 3–4 яиц. Взбейте венчиком.

Шаг 2

Добавьте молоко и щепотку соли, ещё раз перемешайте до однородности. Если не используете коровье молоко, смело заменяйте его растительным или готовьте без него.

Шаг 3

Добавьте овсянку. Если хлопья долгой варки, дайте массе постоять 10–15 минут, чтобы она набухла. Если хлопья быстрого приготовления — можно жарить сразу. Можно измельчить хлопья блендером для более гладкой текстуры.

Шаг 4

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и слегка смажьте маслом.

Шаг 5

Вылейте овсяную массу, уменьшите огонь до минимума и накройте крышкой. Жарьте, пока верх не схватится, а низ не станет золотистым. По желанию можно перевернуть и подрумянить с обеих сторон.

Шаг 6

Выложите на одну половину овсяноблина кусочки сыра или намажьте творожный сыр. Сложите пополам и выключите огонь.

Шаг 7

Приправьте готовое блюдо по вкусу — можно добавить чёрный перец, паприку или травы. Украсить можно зеленью, листьями салата или овощами.

Ешьте овсяноблин горячим, пока сыр тянется. Он получается питательным и сбалансированным — белки, жиры и углеводы в одной тарелке.

Хотите больше вкуса? Попробуйте добавить слабосолёную сёмгу, обжаренные грибы, ветчину или бекон.

Приятного аппетита — этот завтрак точно станет вашим фаворитом.

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