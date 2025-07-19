Овсяноблин с сыром: забудь про омлет, попробуй это

Овсяноблины набирают популярность и уже скоро обойдут по популярности классические омлеты и овсянку. Почему? Всё просто: это удачный микс овсяных хлопьев и яиц. Такой завтрак получается намного сытнее и полезнее обычной яичницы.
Особенно хорош овсяноблин с сыром — он получается нежным, упругим и насыщенным по вкусу. В рецепте ниже я использую овсянку долгой варки, но можно взять любую, даже смолоть её в муку, если любите более однородную текстуру.
Если ищете полезные и сытные варианты для завтрака — этот рецепт стоит попробовать.
Ингредиенты (на 1 порцию)
- Овсяные хлопья — 3 ст. л.
- Яйцо — 2 шт.
- Молоко — 50 мл
- Сыр сливочный — 30 г
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Соль — щепотка
Как приготовить овсяноблин с сыром
Подготовка
Соберите ингредиенты. Овсянка подойдёт любая — долгой варки или быстрой. Попробуйте оба варианта и выберите свой. Сыр берите любой по вкусу: мягкий, полутвёрдый, сливочный — всё зависит от ваших предпочтений.
Шаг 1
Вбейте 2 яйца в миску. Если готовите для мужчины или очень голодны, увеличьте до 3–4 яиц. Взбейте венчиком.
Шаг 2
Добавьте молоко и щепотку соли, ещё раз перемешайте до однородности. Если не используете коровье молоко, смело заменяйте его растительным или готовьте без него.
Шаг 3
Добавьте овсянку. Если хлопья долгой варки, дайте массе постоять 10–15 минут, чтобы она набухла. Если хлопья быстрого приготовления — можно жарить сразу. Можно измельчить хлопья блендером для более гладкой текстуры.
Шаг 4
Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и слегка смажьте маслом.
Шаг 5
Вылейте овсяную массу, уменьшите огонь до минимума и накройте крышкой. Жарьте, пока верх не схватится, а низ не станет золотистым. По желанию можно перевернуть и подрумянить с обеих сторон.
Шаг 6
Выложите на одну половину овсяноблина кусочки сыра или намажьте творожный сыр. Сложите пополам и выключите огонь.
Шаг 7
Приправьте готовое блюдо по вкусу — можно добавить чёрный перец, паприку или травы. Украсить можно зеленью, листьями салата или овощами.
Ешьте овсяноблин горячим, пока сыр тянется. Он получается питательным и сбалансированным — белки, жиры и углеводы в одной тарелке.
Хотите больше вкуса? Попробуйте добавить слабосолёную сёмгу, обжаренные грибы, ветчину или бекон.
Приятного аппетита — этот завтрак точно станет вашим фаворитом.
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