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06 июля 2025 в 14:21

Банановые панкейки: американская классика на русской кухне!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, что стало моим любимым воскресным завтраком? Эти воздушные банановые панкейки! Они такие же вкусные, как наши оладьи, но готовятся практически без масла.

Секрет в спелых бананах — они делают панкейки сладкими без лишнего сахара. А если хотите совсем диетический вариант, просто добавьте ещё один банан вместо сахара!

Ингредиенты

  • Мука — 1,5 стакана
  • Молоко — 320 мл
  • Банан — 1 крупный (лучше переспелый)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 1 ст. л. (можно без него)
  • Сливочное масло — 30 г
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Соль — щепотка

Разомните банан вилкой, растопите масло и взбейте яйцо с сахаром. Смешайте всё с молоком, затем добавьте муку с разрыхлителем. Тесто должно получиться чуть гуще, чем на оладьи.

Жарьте на сухой сковороде до появления пузырьков, затем переверните. Подавайте с мёдом, йогуртом или свежими ягодами — пальчики оближете!

Знаете, что меня всегда выручает в спешке? Этот волшебный томатный супчик — густой, ароматный и такой простой, что даже муж справится! Всего полчаса — и у вас на столе настоящее итальянское чудо из печеных овощей.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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