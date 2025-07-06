Банановые панкейки: американская классика на русской кухне!

Знаете, что стало моим любимым воскресным завтраком? Эти воздушные банановые панкейки! Они такие же вкусные, как наши оладьи, но готовятся практически без масла.

Секрет в спелых бананах — они делают панкейки сладкими без лишнего сахара. А если хотите совсем диетический вариант, просто добавьте ещё один банан вместо сахара!

Ингредиенты

Мука — 1,5 стакана

Молоко — 320 мл

Банан — 1 крупный (лучше переспелый)

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1 ст. л. (можно без него)

Сливочное масло — 30 г

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Соль — щепотка

Разомните банан вилкой, растопите масло и взбейте яйцо с сахаром. Смешайте всё с молоком, затем добавьте муку с разрыхлителем. Тесто должно получиться чуть гуще, чем на оладьи.

Жарьте на сухой сковороде до появления пузырьков, затем переверните. Подавайте с мёдом, йогуртом или свежими ягодами — пальчики оближете!

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